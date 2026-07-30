Gün ağarınca facia ortaya çıktı: Yangından geriye kalanlar görüntünlendi

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Dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen orman yangını, Ayvalık ilçesinde yoğun hasara yol açtı. Gece boyu süren yangın, Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Tedbir amaçlı tahliye edilen köy sakinleri, köylerini bırakmayarak itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yardım etti. Tıfıllar Köyü'ndeki yanan yerler dron ile havadan görüntülenirken acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.