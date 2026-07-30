Gün ağarınca facia ortaya çıktı: Yangından geriye kalanlar görüntünlendi
Çanakkale’de 6 buçuk saatte kontrol altına alınan yangındaki yanan alanlar dron ile görüntülendi.
kaynak olarak ekleyin
Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi.
Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile görüntülendi.
Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor.
Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.
"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaşan orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki vatandaşlar, ekiplerle omuz omuza alevlere karşı mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan ağır bilanço dronla görüntülenirken, ahırlar, tarım ekipmanları ve binlerce balya kül oldu. Hayvanlarını son anda kurtaran vatandaş, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen orman yangını, Ayvalık ilçesinde yoğun hasara yol açtı. Gece boyu süren yangın, Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Tedbir amaçlı tahliye edilen köy sakinleri, köylerini bırakmayarak itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yardım etti. Tıfıllar Köyü'ndeki yanan yerler dron ile havadan görüntülenirken acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.