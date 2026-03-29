Gümüşhane'de şehir merkezine 10 km'de görüldü!

29.03.2026 - 10:46Güncellenme Tarihi:

Gümüşhane'nin tarihi yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesi'nde yer alan Musalla Vadisi, karların erimesiyle birlikte açan sarı ve mor çiğdem çiçekleriyle adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Şehir merkezine sadece 10 dakika mesafede iki mevsimi bir arada yaşayan vatandaşlar, eşsiz manzaranın tadını çıkarmak ve doğayla buluşmak için bölgeye akın ediyor.

Gümüşhane'nin tarih kokan eski yerleşim birimi Süleymaniye Mahallesi, baharın gelmesiyle birlikte eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.

Bölgenin yüksek kesimlerinde kışın izleri olan kar kütleleri henüz tam olarak erimemişken, Musalla Vadisi boydan boya sarı ve mor renkli çiğdem çiçekleriyle kaplandı.

Karların ardından fışkıran bu renkli çiçekler, vadi boyunca metrelerce uzanan doğal bir halı görüntüsü oluşturarak görenleri kendine hayran bıraktı.

İki mevsim aynı karede

Doğanın sunduğu bu eşsiz manzarayı yerinde görmek isteyen Gümüşhaneliler, hafta sonunu fırsat bilerek bölgeye akın etti.

Şehrin betonlaşmış yapısından ve gri tonlarından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, sadece 5 dakikalık bir araç yolculuğu ve kısa bir yürüyüşün ardından kendilerini baharın ve kışın buluştuğu bu özel noktada buldu.Vadide bir yanda karlı tepeler diğer yanda ise rengarenk çiçekler fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler sundu.

"Ruhumuzu tazeledik"

Bölgeye piknik ve yürüyüş yapmak için gelen Ceylan Vargün, deneyimlerini şu sözlerle aktardı: "Bugün Gümüşhane'de Süleymaniye Mahallesi'ndeyiz. Doğanın eşsiz manzarası ve çiğdem çiçekleri eşliğinde güzel bir yürüyüş yaptık. İki mevsimi bir arada gördük;

arkamda kar, önümde ise çiğdem çiçekleri var. Şehrin gri renkleri içerisinde kalmaktansa, merkeze on dakika mesafelik bu alana gelip ruhumuzu tazeledik. Bu manzara eşliğinde çayımızı içmek harikaydı."

Doğaseverlere davet

Aslen Gümüşhaneli olan ancak uzun yıllar il dışında yaşadıktan sonra şehre geri dönen Mehmet Kaçan ise, bölgenin ulaşım kolaylığına ve güzelliğine dikkat çekerek, " Yüksek tepelerde kar olmasına rağmen aşağılarda 20 derecelik bir bahar havası var. Yeşilliğin, sarı ve mor renklerin birleştiği bir noktadayız. Eski Gümüşhane'nin hemen yanında, araçla ulaştıktan sonra sadece beş dakikalık bir yürüme mesafesinde bu güzelliğe ulaşabiliyorsunuz. Tüm doğaseverleri burayı keşfetmeye bekliyoruz" dedi.