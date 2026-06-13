Gümüşhane dağlarında saklı cennet keşfedildi! Böyle dokunulmamış bir yer beklemiyorduk!

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Etkinliğe Kelkit ilçesinden ilk kez katılan Hakan Alan ise manzaranın tahmin ettiğinin çok üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Alan, "Daha önceden de haberdardım ama bu kadar güzel bir ortam olduğunu tahmin edemiyordum. Katılımcılar da güzel, ortam da güzel. Herkes koordineli bir şekilde çalışıyor. Doğa da çok güzel. Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum, gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına, dokunulmamış olmasına" değerlendirmesinde bulundu.