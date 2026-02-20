GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gümüşhane-Bayburt arasındaki Geçit köyündeki hayırsever köylüler 18 yıldır yoldan geçenlere iftar veriyor

Kaynak: GÜMÜŞHANE (AA)

Gümüşhane’de bir köyde 18 yıl önce başlatılan, yoldan geçenlere iftar verme geleneği sürdürülüyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Gümüşhane-Bayburt arasındaki Geçit köyündeki hayırseverler tarafından, yolda seyahat edenler için ücretsiz iftar sofraları kuruluyor.

Geleneksel hale gelen iftar sofrası, köy derneği ile farklı şehirlerde yaşayan hayırsever köylülerin katkılarıyla sürdürülüyor.

Geçit Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Osmanoğlu, AA muhabirine, bu yıl da iftar geleneğini devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoldan geçenleri durdurup iftar sofrasına davet ettiklerini belirten Osmanoğlu, "İftarlarını yapan vatandaşlar duasını ederek yollarına devam ediyor.

Duranlardan da Allah razı olsun ki bu sevaba vesile oluyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu gelenek devam eder." dedi.

Akaryakıt almak için Giresun'a giden tır şoförü Ensar Kılıç ise Geçit köyü yolu güzergahını daha önce de kullandığını ve bu iftar geleneğinden haberdar olduğunu ifade ederek,

"Yol üzerindeki tesislerde de yemek yiyebiliriz ama buradaki ortam güzel. Hayır yapılıyor." diye konuştu.

Mustafa Kılıç ise geçen yıl da Geçit köyünde iftarını yaptığını belirterek, "Hoşuma gitti. Burada aile ortamı var. Burada iftar yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

