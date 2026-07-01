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GSB harekete geçti! Tamamen ücretsiz olarak başladı

01.07.2026 - 12:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında Muğla'da düzenlenen ücretsiz yüzme kursları, yoğun bir katılımla devam ediyor.

1GSB harekete geçti! Tamamen ücretsiz olarak başladı

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, Muğla Kapalı Yüzme Havuzu'nda eğitimler grup ve seanslar halinde aralıksız sürdürülüyor.

2GSB harekete geçti! Tamamen ücretsiz olarak başladı

Çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesini hedefleyen kurslarda, minik sporcular suyla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Eğitimler; alanında uzman ve deneyimli antrenörler, eğitmenler ve profesyonel cankurtaranlar eşliğinde son derece güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor.

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3GSB harekete geçti! Tamamen ücretsiz olarak başladı

Hem güvenli bir alanda yüzme öğrenen hem de yaz dönemini sporla iç içe geçiren miniklerin heyecanı gözlerinden okunurken, GSB Spor Okulları yetkilileri tüm çocukları yüzme öğrenmeye ve spora güçlü bir kulaç atmaya davet etti. Kursların, belirlenen program dahilinde yaz sezonu boyunca etaplar halinde devam edeceği bildirildi.