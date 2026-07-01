GSB harekete geçti! Tamamen ücretsiz olarak başladı

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Hem güvenli bir alanda yüzme öğrenen hem de yaz dönemini sporla iç içe geçiren miniklerin heyecanı gözlerinden okunurken, GSB Spor Okulları yetkilileri tüm çocukları yüzme öğrenmeye ve spora güçlü bir kulaç atmaya davet etti. Kursların, belirlenen program dahilinde yaz sezonu boyunca etaplar halinde devam edeceği bildirildi.