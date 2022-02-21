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GalatasarayGöztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...
HaberlerGalatasaray Haberleri Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...
• 21 Şubat 2022 - 23:02 • Son Güncelleme:

Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Galatasaray, 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Göztepe'yi uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yenerken mücadelenin son dakikalarında büyük gerginlikler yaşandı. Taraftarlar sahaya girerken, İrfan Can Eğribayat Mostafa Mohamed'in üzerine yürüdü. İşte son dakika maçın detayları...

• 21 Şubat 2022 - 23:02 • Son Güncelleme:
1Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından hem tribünlerde hem de iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlikler yaşandı.

2Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Karşılaşmanın uzatma dakikalarına 2-2'lik skorla girilirken, 90+6. dakikada hakem Arda Kardeşler, maçtaki 4. penaltı kararını verdi. Berkan Emir'in müdahalesi ile Emre Kılıç'ın yerde kalmasının ardından VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltıya hükmetti.

3TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, FUTBOLCULAR ENGEL OLDU

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, FUTBOLCULAR ENGEL OLDU

Verilen karar sonrası Göztepe taraftarı adeta çılgına döndü. Küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlardan bazıları, sahaya girerek saldırıda bulunmak istedi. Araya giren futbolcular, taraftarın saldırısına engel oldu.

4Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

90+9. dakikada Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve maçtaki 2. golünü kaydederek skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve 141 gün sonra deplasmanda kazandı.

5YABANCI MADDE PENAYA GELDİ

YABANCI MADDE PENA'YA GELDİ

Maçta skor 3-2'ye geldikten sonra bazı Göztepe taraftarları, sahaya yabancı madde attı.

6Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Bu maddelerden biri Galatasaray kalecisi Inaki Pena'ya isabet etti ve İspanyol kaleci bir süre yerde kaldı.

7Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini alan Galatasaray'da futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

8Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaraylı Marcao ve Ömer Bayram kendilerini saha içinde yerde bıraktılar.

9İRFAN CAN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

İRFAN CAN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Maçın bitmesinin ardından Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a hareket yaptı ve genç kaleci, bir hayli sinirlenerek Mohamed'in üzerine yürümek istedi.

10Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Göztepeli futbolcular İrfan Can'ı sakinleştirmekte zorlanırken, kaptan Halil Akbunar İrfan Can'ı tutarak yatıştırmaya çalıştı ancak gerginlik soyunma odasına sıçradı.

11KORİDORLARDA ORTALIK KARIŞTI

KORİDORLARDA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın bitişiyle birlikte gerginlikler bu kez futbolculara sıçradı.

12Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

İrfan Can'ın saha içerisinde sakinleştirilmesinin ardından Göztepeli diğer futbolcular, soyunma odası koridorlarında Mostafa Mohamed'e saldırdı. Yaşanan gerginlik, güçlükle yatıştırıldı.

13Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

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    Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

    Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...