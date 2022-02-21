• 21 Şubat 2022 - 23:02 • Son Güncelleme:
Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...
Galatasaray, 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Göztepe'yi uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yenerken mücadelenin son dakikalarında büyük gerginlikler yaşandı. Taraftarlar sahaya girerken, İrfan Can Eğribayat Mostafa Mohamed'in üzerine yürüdü. İşte son dakika maçın detayları...
• 21 Şubat 2022 - 23:02 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından hem tribünlerde hem de iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlikler yaşandı.
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İRFAN CAN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Maçın bitmesinin ardından Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a hareket yaptı ve genç kaleci, bir hayli sinirlenerek Mohamed'in üzerine yürümek istedi.
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