GÖZLER ÖSYM'DE! KPSS Lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu: Saat kaçta açıklanacak?

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KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 6 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadı.



2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.



KPSS sonuçları yarın mı açıklanacak?

Evet. Bugün 6 Ekim olduğundan mevcut ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans sonuçlarının yarın, 7 Ekim Çarşamba günü açıklanması planlanıyor.



KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin saat duyurulmadı. Resmi sınav takviminde yalnızca 7 Ekim 2026 tarihi bulunuyor.



KPSS sonuçları saat 10.00'da mı açıklanacak?

KPSS sonuçlarının saat 10.00'da açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından duyurulmuş kesin bir saat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle adayların resmi sonuç duyurusunu takip etmesi gerekiyor.



KPSS Lisans sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapıldı?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.



KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapıldı?

2026 KPSS Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.



KPSS sonuç belgesi eve gönderilecek mi?

Hayır. Sınav sonuçları elektronik ortamda ilan edilecek ve adaylar sonuç bilgilerini ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.