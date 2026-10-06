GÖZLER ÖSYM'DE! KPSS Lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu: Saat kaçta açıklanacak?
2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların gözü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınav maratonunun ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar “KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “KPSS sonuçları yarın mı açıklanacak?”, “KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır?” ve “2026 KPSS sonuçları nereden sorgulanır?” sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuç takvimine göre 2026 KPSS sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi, sonuç sorgulama işlemleri ve merak edilen ayrıntılar...
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KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından yüz binlerce aday bu kez sonuç tarihine odaklandı. 6 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı kesin saat ise henüz duyurulmadı.
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hayır. 6 Ekim 2026 Salı itibarıyla 2026 KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınava katılan adayların sonuç heyecanında artık son güne girildi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçların 7 Ekim'de adayların erişimine açılması planlanıyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınavdan aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Bu kapsamda 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ile 12-13 Eylül tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sınav sonuçları adayların erişimine açılacak.
Takvimde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde adayların uzun süredir devam eden sonuç bekleyişi 7 Ekim Çarşamba günü sona erecek.
KPSS SONUÇLARI YARIN MI AÇIKLANACAK?
Evet. ÖSYM'nin mevcut takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları yarın, 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.
Bu nedenle özellikle sonuç tarihine bir gün kala “KPSS sonuçları yarın açıklanacak mı?” sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor.
ÖSYM tarafından sonuç tarihine ilişkin yeni bir değişiklik duyurulmadığı sürece adaylar için kritik tarih 7 Ekim 2026 olacak.
KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
KPSS sonuç tarihi belli olsa da adayların merak ettiği bir diğer konu sonuçların saat kaçta açıklanacağı oldu.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuçları için 7 Ekim tarihi bulunuyor ancak sonuçların erişime açılacağı kesin saate ilişkin resmi bir bilgi yer almıyor.
Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda yer alan “KPSS sonuçları saat 10.00'da açıklanacak” gibi belirli bir saate işaret eden bilgileri kesinleşmiş resmi açıklama olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldığı anda adaylar puanlarını görüntüleyebilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
KPSS sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuç belgesi elektronik ortamda görüntülenebilecek.
ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adayların aldıkları puanlar ve sınava ilişkin sonuç bilgileri sistem üzerinden erişime açılacak.
2026 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?
2026 KPSS Lisans sınav süreci eylül ayında gerçekleştirildi.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapıldı.
Sınavların tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin değerlendirme süreci başladı. Sınava katılan adaylar şimdi açıklanacak KPSS puanlarına odaklandı.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM'nin bazı sınavlarda sonuçları takvimde belirtilen süreç içerisinde farklı saatlerde erişime açabilmesi nedeniyle adaylar “KPSS sonuçları erken açıklanır mı?” sorusunu da araştırıyor.
Ancak 2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'den önce açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin açıkladığı 7 Ekim 2026 tarihini esas alması gerekiyor.
KPSS SONUÇ BELGESİ ADRESE GÖNDERİLECEK Mİ?
KPSS sonuçları elektronik ortamda ilan edilecek. Adayların adreslerine ayrıca basılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden bilgilerini görüntüleyebilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARI SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?
Hayır. 6 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadı.
2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
KPSS sonuçları yarın mı açıklanacak?
Evet. Bugün 6 Ekim olduğundan mevcut ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans sonuçlarının yarın, 7 Ekim Çarşamba günü açıklanması planlanıyor.
KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin saat duyurulmadı. Resmi sınav takviminde yalnızca 7 Ekim 2026 tarihi bulunuyor.
KPSS sonuçları saat 10.00'da mı açıklanacak?
KPSS sonuçlarının saat 10.00'da açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından duyurulmuş kesin bir saat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle adayların resmi sonuç duyurusunu takip etmesi gerekiyor.
KPSS Lisans sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapıldı?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapıldı?
2026 KPSS Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.
KPSS sonuç belgesi eve gönderilecek mi?
Hayır. Sınav sonuçları elektronik ortamda ilan edilecek ve adaylar sonuç bilgilerini ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.