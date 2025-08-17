Görüntüsü hayran bırakıyor: Yozgat'ta dron ile görüntülendi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.08.2025 - 13:27

Yozgat'ta bulunan ve görüntüsü ile hayran bırakan Kazankaya Kanyonu, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kazankaya Kanyonu'nun yapılacak çalışmalar sonrası bölge ülke turizmine kazandırılması bekleniyor.

Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı'nın ortasından geçen kanyon, meşe ve ardıç ağaçlarıyla birlikte çok sayıda bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yozgat Valiliği, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile Kazankaya Kanyonu'nun bölgenin eko turizm potansiyeli geliştirilerek yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulması hedefleniyor.

Kanyonun büyüleyici atmosferini görmek için ailesiyle birlikte Sorgun'dan geldiğini söyleyen Murat Solak, "Sorgun'dan geliyorum. İlk defa ailemle birlikte geldim methini duyduk gezip görmek istedik. Gerçekten de doğa ile iç içe. Harika bir yer tavsiye ediyorum" cümlelerini kullandı.

