Görmüyor ama duyduğu her nota onu zirveye taşıyor! Sivaslı Kadir Alp'in yeteneği gören herkesi büyülüyor

Kadir Alp Şınaydar, durumundan dolayı olumsuz çok eleştiri aldığın ve bunlara aldırış etmediğini söyleyerek, "Piyano çalmayı ve şarkı söylemeyi seviyorum. Yaklaşık 4 yaşından beri müzikal sanatlarla ilgileniyorum. Küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi seviyorum. Bende absolut kulak yeteneği var. Ayrıca seslendirme yapmayı seviyorum ve bu konuda da kendimi geliştirmek istiyorum. Ses konusunda, enstrüman konusunda ve her konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, elimden geldiğince pratik yapıyorum. Seneye Güzel Sanatlar Lisesinde okumak istiyorum, en büyük hayalim bu. Uzun zamandır piyano çalıyorum. Halamların bana hediye ettiği bir orgla çalmaya başlamıştım. İleride başarılı bir hayatım olacağını düşünüyorum. Her türlü mesleği yapmak istiyorum, ses sanatçılığı, müzisyenlik, piyanistlik, kanuni ya da neyzen olmak istiyorum. Aynı zamanda hayranı olduğum sanatçılarla da tanışmak istiyorum. Beni gören herkes şaşırıyor. Ben yoluma bakmayı tercih ettim. Durumumdan dolayı çok fazla eleştiri ve kötü yorum aldım ama ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Kendimi geliştirmek, insanlar tarafından sevilmek, benim de bir insan olduğumu anlamalarını istiyorum. Çoğu kişi görme engelli olduğumu görünce ‘burada ne işi var’ gibi düşüncelere kapılıyor. Hatta sesli düşünenleri bile duydum. Ben böyle düşünenlere şunu söylemek istiyorum, görme engelliler de işitme engelliler de konuşma engelliler de birer insandır. Bunu yok saymak yerine onlara destek olarak, onların yeteneklerini keşfederek desteğimizi gösterebilir ve iyi yorumlarda bulunarak gelişmelerine katkı sunabiliriz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Eğer bu işle ilgilenen görme engelliler varsa onlara şunu söylemek istiyorum, asla kötü yorum ve eleştirilere aldırmayın. Eleştiriler sizin daha da geliştiğinizi gösterir. Kötü yorumlara hiçbir şekilde aldırmadan kendi yolunuzda ilerlerseniz bu sizin gelişmenize imkan sağlar" dedi.