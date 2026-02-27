Görenler hayran kalıyor! Ağlayan Gelinler çiçek açtı

2

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, çiçek ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda " Halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen bu bitki, gece oluşan nemin sabah saatlerinde yaprak uçlarından damlacıklar halinde süzülmesi nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Bu özellik, türün hem ekolojik hem de estetik değerini artırmaktadır. Kuşadası’nda kayalık, taşlık ve makilik alanlar çoğu zaman "işe yaramaz" yerler olarak değerlendirilmekte; oysa bu habitatlar çok sayıda endemik ve nadir türe ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda artan yapılaşma ve kontrolsüz arazi kullanımları, kalkerli ve kayalık habitatlara özgü türler üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Dar yayılışlı bitkiler, habitat kaybına karşı son derece hassastır. İklimi, karasal ve denizel ekosistemleriyle zengin tür çeşitliliğine sahip Kuşadası’nın kalan doğal ve kültürel mirasını geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.