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Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor

10.06.2026 - 18:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Giresun'un Doğankent ilçesinde bulunan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gerçekleştirilen su tahliyesi sonucu oluşan yapay şelale, ortaya çıkardığı etkileyici görüntülerle ilgi odağı oldu.

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Son aylarda etkili olan yağışlar nedeniyle birçok barajda doluluk oranları yüzde 100'ün üzerine çıkarken, taşkın riskine karşı yapılan tahliyeler bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açtı.

2Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor

Doğankent ilçesinde Harşit Vadisi üzerinde yer alan Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleştirilen kontrollü su tahliyesi ise doğa tutkunlarına görsel şölen sundu.

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3Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor

1960'lı yıllarda Uluslararası İran Karayolu güzergahında kurulan santralde, fazla suyun tahliye edilmesiyle oluşan yapay şelale, özellikle yaylalardaki karların erimesi ve yoğun yağışların ardından yılda birkaç kez ortaya çıkıyor.

4Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor

Suyun tahliye sürecinde oluşan şelale, bölgenin dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri haline geliyor.

5Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor

Havaların yağışlı seyretmesi ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlamasıyla yeniden oluşan yapay şelale, dron ile görüntülenirken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.

6Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor
7Giresun'un yeni doğa güzelliği görsel şölen sunuyor