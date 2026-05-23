Giresun'da tır katliamı! İki otomobili biçti: 5 ölü 6 yaralı
Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Limanı mevkiinde TIR ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlar sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Gece saatlerinde liman mevkiinde seyir halinde olan bir TIR, iki otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 K 4065 plakalı TIR, Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Limanı yakınlarında 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlar adeta hurdaya döndü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.