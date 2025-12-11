Giresun'da talihsiz kaza! Mezar yeri bakmaya giderken hayatlarını kaybettiler

1

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle Pazarsuyu Deresine uçtu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre araçta bulunan Rayif Şimşek aracın içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise yarı baygın şekilde aracın camından çıkmayı başardı.