Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez fındıklı tatlılar sofralara lezzet katıyor
Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları fındık ile lezzet buluyor. Sütlü fındıklı kadayıf ve coğrafi işaret tescilli fındık ezmeli kadayıf tatlısı, Giresun'da yoğun ilgi görüyor. Giresun’da üretilen bu özel tatlılar, özellikle Ramazan ayında sofralardan eksik olmuyor.
Giresun’un yetişen tombul fındığın lezzetiyle hazırlanan sütlü kadayıf ve fındık ezmeli kadayıf, hem yöre halkı hem de Ramazan ayında bölgeyi ziyaret eden turistler ve gurbetçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Yıl boyunca üretimi devam eden kadayıf tatlısı, özellikle yaz mevsiminde turistlerin ilgisini çekerken, Ramazan ayında ise yerli halk tarafından yoğun şekilde tüketiliyor.
Giresun’da üretilen sütlü, fındıklı, kadayıflı tatlı çeşitlerinin hamur tatlılarına göre daha sağlıklı ve enerjik olduğunu kaydeden işletmeci Ayhan Akten, "Fındığın başkenti Giresun'da sadece fındıktan yapılmış özel tatlılar üretiyoruz.
Dolayısıyla insanlarımızın sağlığına, midesine güzellik katıyoruz. Burada sadece Giresun kalite fındıktan yapılmış ve Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan unsuz, glutensiz, hiçbir katkı maddesi kullanmayan yüzde 100 fındıktan tatlılar yapıyoruz.
Bunlardan bir tanesi de 'Dattuk' tatlımız. Giresun'ca 'Dattuk' yani 'tatlım' anlamına gelen kelimede sadece Giresun kalite fındıktan üretiliyor. Hem mideye rahatlık veriyor, hem enerji veriyor.
O yüzden ben iddia ediyorum; bu tatlı Türkiye'de en doğal, en yararlı tatlılardan bir tanesi. Dolayısıyla tatlı çeşitlerimiz Dattuk tatlısı, sütlü kadayıf, fındık ezmeli kadayıf tatlımız. Hem sağlıklı hem de enerjik. O yüzden Giresun yaşam ömrü en uzun şehirlerden bir tanesi seçiliyor" dedi.