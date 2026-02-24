Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez fındıklı tatlılar sofralara lezzet katıyor

5

O yüzden ben iddia ediyorum; bu tatlı Türkiye'de en doğal, en yararlı tatlılardan bir tanesi. Dolayısıyla tatlı çeşitlerimiz Dattuk tatlısı, sütlü kadayıf, fındık ezmeli kadayıf tatlımız. Hem sağlıklı hem de enerjik. O yüzden Giresun yaşam ömrü en uzun şehirlerden bir tanesi seçiliyor" dedi.