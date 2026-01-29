Giresun'da fındığın düşmanı yer altında bulundu: Her köylüden isteniyor

3

Çalışmalar kapsamında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Bölgedeki üreticilerin zarar görmemesi için biyolojik mücadele çalışmalarının planlı şekilde sürmektedir. Kahverengi kokarca son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi’nde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına yol açarken, samuray arısı ise zararlının yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen en etkili doğal düşmanlardan biri olarak biliniyor. Biyolojik mücadele çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntemdir" denildi.