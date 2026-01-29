Giresun'da fındığın düşmanı yer altında bulundu: Her köylüden isteniyor
Fındık üretimini tehdit eden zararlılarla mücadele kapsamında yürütülen biyolojik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fındık Araştırma Enstitüsü’nün koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, samuray arısı üretiminde kullanılmak üzere kahverengi kokarca toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Enstitüden yapılan açıklamada, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarından toplanarak laboratuvar ortamında samuray arısı üretiminde değerlendirildiği belirtildi.
Doğal düşman yöntemiyle yürütülen bu biyolojik mücadele sayesinde zararlının popülasyonunun baskı altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.
Çalışmalar kapsamında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Bölgedeki üreticilerin zarar görmemesi için biyolojik mücadele çalışmalarının planlı şekilde sürmektedir. Kahverengi kokarca son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi’nde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına yol açarken, samuray arısı ise zararlının yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen en etkili doğal düşmanlardan biri olarak biliniyor. Biyolojik mücadele çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntemdir" denildi.