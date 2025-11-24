Giresun'da bir asırlık miras tehlikede: 70 yaşını deviren iki kardeş baba yadigarını 100 yıllık körükle yaşatıyor!

3

Mesleğe babasının yanında çırak olarak başladığını belirten 62 yaşındaki Mehmet Patan, "Babamın yanında çalışmaya başladım, yaşım 62 oldu hala devam ediyorum. Beni babam yetiştirdi ama biz yeni çıraklar yetiştiremedik. Kendi çocuklarımıza da öğretemedik çünkü herkes kendi hayatını kurmak için ya okumaya ya da başka işlere yöneldi. Yeni çırak olmayınca bu zanaat da yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasındaki yerini aldı" dedi.