Giresun'da 2 bin 200 metrede faaliyete başladı! Analizler sonuç verdi

Tesisin en ayırt edici özelliği ise lojistik avantajı oldu. Uzmanlar, merkezin içinden karayolu geçmesi nedeniyle teleferik yatırımına ihtiyaç duyulmadığını, bu durumun maliyetleri düşürdüğünü ve ulaşımı kolaylaştırarak bölgeyi macera tutkunları için bir cazibe merkezi haline getireceğini belirtti.



Tesisin açılışıyla birlikte sportif faaliyetler de hız kazandı. Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, 15 sporcu ve teknik heyetle birlikte toplam 30 kişilik bir ekiple Giresun’a geldi. Kafile, bir hafta sürecek kamp programı için Eğribel’de çalışmalara başladı.