Giresun fındığında TMO alım fiyatı randıman farkıyla belli oldu

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Fındıkta verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğini vurgulayan Alkan, "Daha önce de bahsetmiştik; önemli olan verimlilik, önemli olan kalitenin yüksek olması. Biz dönüm başına 50-55 kilolara düşen fındığımızı bir an önce 100 kilo üzerine taşımamız lazım. Randımanı da en az 52-53 seviyelerine oturtmamız lazım" şeklinde konuştu.Fındık Araştırma Enstitüsü ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticilere bilgilendirme ve destek sağladığını belirten Alkan, "Çiftçimizin her zaman yanında. Her zaman başvurabilirler, destek alabilirler; yeter ki emek etsinler. Bir işe ne kadar kıymet verilirse ve ne kadar emek edilirse o kadar verimli olur. Ürünümüze ve mahsulümüze sahip çıkalım. Hem de 255 liradan değil, 275-280 liradan" diye konuştu.