Gençlere taş çıkartan 75 yaşındaki Güldursun teyzenin ilham veren cimin mesaisi

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Üzümlü ilçesinde yetiştirilen, kendine özgü tadı ve görünümüyle bilinen Cimin üzümünün hasat döneminde bağların yolunu tutan Güldursun teyze, günün erken saatlerinde başladığı çalışmasını büyük bir özenle sürdürüyor.Yıllardır toprağa emek veren Güldursun teyze, üzüm salkımlarını tek tek elleriyle topluyor. Nasırlı elleriyle yaptığı hasatta her salkımda yılların emeği ve alın teri dikkati çekiyor.