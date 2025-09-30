Gelingüllü Barajı tarihinde bir ilk! Hayvanlar üstünde otlamaya başladı
Yozgat’ın Esenli köyünde yer alan Gelingüllü Barajı’nda, bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düştü.
Kuruyan baraj havzası adeta çöle dönerken, yeşeren otlar ise çevre köylerden gelen küçükbaş hayvanların otlatılmasında kullanılmaya başlandı.
Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gelingüllü Barajı’nın büyük oranda kuruduğu ve ortaya çıkan geniş alanlarda koyun sürülerinin otlatıldığı görüldü.
Kuraklığın şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, baraj havzasındaki çatlamış toprak ve hayvanların yayıldığı alan dikkat çekti.
Esenli köyünde yaşayan Ali Sipahi, suyun çekilmesiyle birlikte barajın tabanında yeşeren alanların hayvanlarını otlatmak için kullanıldığını belirterek, "Esenli köyünde oturuyorum, sular çekilince yeşilliklerde davarları otlatıyoruz" dedi.
