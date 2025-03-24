Geleneksel ahşap sandalyenin Giresun'daki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Eskiden onlarca ustanın bulunduğu Giresun'da, geleneksel yöntemle yapılan ahşap sandalyeleri üreten tek usta olarak kaldığını belirten Gürel, "Kayınbabamdan öğrendiğim ahşap Giresun sandalyesi mesleğini ilerlemiş yaşıma rağmen sürdürmeye devam ediyorum. Ancak benden sonra bu mesleği sürdürecek kimse yok. Öğrenmek isteyen de çıkmıyor" dedi.