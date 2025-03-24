Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemGeleneksel ahşap sandalyenin Giresun'daki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü
HaberlerGündem Haberleri Geleneksel ahşap sandalyenin Giresun'daki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Geleneksel ahşap sandalyenin Giresun'daki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Giresun'da geleneksel el işçiliğiyle ahşap sandalyeler üreten 64 yaşındaki Kadir Gürel, mesleğini öğretecek bir çırak bulamamaktan şikayetçi. Yarım asırdır ahşabı işleyerek sandalyeye dönüştüren Gürel, kendisinden sonra bu zanaatın yok olacağından endişe duyuyor. Gürel, 'Tamamen el emeğiyle çalıştığım için taleplere yetişemiyorum. Yanımda eleman çalıştırabilsem daha fazla üretim yapabilirim ama çırak bile bulamazken eleman çalıştırmam mümkün değil. Bu yüzden siparişleri kabul edemiyorum' dedi.

GİRESUN (İHA) -
• 24 Mart 2025 - 09:30 • Son Güncelleme:
GİRESUN (İHA) -
• 24 Mart 2025 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Eskiden onlarca ustanın bulunduğu Giresun'da, geleneksel yöntemle yapılan ahşap sandalyeleri üreten tek usta olarak kaldığını belirten Gürel, "Kayınbabamdan öğrendiğim ahşap Giresun sandalyesi mesleğini ilerlemiş yaşıma rağmen sürdürmeye devam ediyorum. Ancak benden sonra bu mesleği sürdürecek kimse yok. Öğrenmek isteyen de çıkmıyor" dedi.

2Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Giresun sandalyesinin kendine özgü özellikleri hakkında da bilgi veren Gürel, bu sandalyelerin sadece Hamidiye köyünde üretildiğini ve zamanında lokanta ile kahvehanelerde yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

3Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Gürel, "Sandalyeler tamamen çivisiz, kenetleme tekniğiyle yapılıyor. Kullanılan ağaç da çok önemli, en dayanıklı olan gürgen ağacını işleyerek üretiyorum.

4Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Bugün bile yarım asır önce yapılan sandalyeler hala kullanılıyor. Plastik sandalyelerin yaygınlaşmasıyla birlikte ahşap sandalye üretimi unutulmaya başladı. Bu nedenle mesleğin son temsilcisi olarak kaldım" dedi.

5Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Ahşap sandalyelere günümüzde nostaljik bir ilginin arttığını belirten Gürel, özellikle turizm bölgelerindeki kafelerden sipariş aldığını ancak üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu söyledi.

6Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Gürel, "Tamamen el emeğiyle çalıştığım için taleplere yetişemiyorum. Yanımda eleman çalıştırabilsem daha fazla üretim yapabilirim ama çırak bile bulamazken eleman çalıştırmam mümkün değil.

7Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Bu yüzden siparişleri kabul edemiyorum. Giresun'un son ahşap sandalye ustası olarak atölyem kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

8Geleneksel ahşap sandalyenin Giresundaki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü

Makinalarla ahşap sandalye üretmek mümkün ama benim yaptığım tamamen bir zanaat. Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü" diye konuştu.