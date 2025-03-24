Geleneksel ahşap sandalyenin Giresun'daki son temsilcisi: Bu sanatın yok olması gerçekten üzücü
Giresun'da geleneksel el işçiliğiyle ahşap sandalyeler üreten 64 yaşındaki Kadir Gürel, mesleğini öğretecek bir çırak bulamamaktan şikayetçi. Yarım asırdır ahşabı işleyerek sandalyeye dönüştüren Gürel, kendisinden sonra bu zanaatın yok olacağından endişe duyuyor. Gürel, 'Tamamen el emeğiyle çalıştığım için taleplere yetişemiyorum. Yanımda eleman çalıştırabilsem daha fazla üretim yapabilirim ama çırak bile bulamazken eleman çalıştırmam mümkün değil. Bu yüzden siparişleri kabul edemiyorum' dedi.
GİRESUN (İHA) -
• 24 Mart 2025 - 09:30 • Son Güncelleme:
GİRESUN (İHA) -
• 24 Mart 2025 - 09:30 • Son Güncelleme: