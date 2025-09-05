Gebze'ye dev yatırım! Türkiye'de bir örneği daha yok! Açılış tarihi belli oldu
Türkiye’nin en uzun ve en geniş kaydırağı Gebze Pelitli Bayrak Tepe Mesire Alanı’nda yükseliyor! Mor-beyaz tasarımıyla dikkat çeken dev proje, şelaleleri, yürüyüş yolları ve köprüleriyle cazibe merkezi olacak. Açılış tarihi belli oldu.
Projenin sonbahara doğru tamamlanabileceğini aktaran Büyükgöz, "İnsanımız her şeyin en iyisine layık. Şelaleleriyle, köprüleriyle ve peyzaj düzenlemeleriyle birçok ilke imza atıyoruz. İnşallah sizleri böyle güzel bir mekânda buluşturacağız. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Gebzespor'un renklerinden esinlenerek mor-beyaz tasarlanan kaydırağın bulunduğu mesire alanında ayrıca şelaleler, yürüyüş yolları ve köprüler de yer alacak. Projenin, tamamlandığında bölgenin cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.