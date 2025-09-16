Gebzelilere müjde! Feribot trafiği bitiyor, yeni proje başladı

4

Yol yapımında 6 bin 165 ton plent miks temel, 2 bin 400 ton bitümlü sıcak temel, 3 bin ton binder ve 1815 ton aşınma olmak üzere toplamda 13 bin 380 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.Proje kapsamında ayrıca 1550 metrekare parke ve 1260 metre bordür ile yaya kaldırımları, 630 metrelik yağmur suyu hattı ve 10 aydınlatma direğinin de yapılacağı kaydedildi.