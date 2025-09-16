Gebzelilere müjde! Feribot trafiği bitiyor, yeni proje başladı
Kaynak : İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli bir adım attı. Proje tamamlandığında, feribot yolu ve çevresindeki caddelerdeki trafik rahatlayacak, bölgede hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Darıca ilçesindeki Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişiminde köprülü kavşak yapımına başladı. Projenin tamamlanmasıyla feribot yolu ve çevre caddelerdeki trafik yükünün hafifletilmesi, bölgede zaman ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında, mevcut alt geçidin yerine 35 metre açıklığa sahip bir köprü inşa edilecek. Ayrıca, Cengiz Topel Caddesi, kesintisiz şekilde 2x2 bölünmüş yol haline getirilecek. Çalışmalar dahilinde, Cengiz Topel Caddesi'nden Eskihisar Feribot İskelesi Yolu'na (D-100 istikameti) doğru yeni bir bağlantı kolu oluşturulacak ve feribot yolunda yol genişletme çalışmaları yapılacak.
Projenin inşaat sürecinde 21 bin 260 metreküp kazı ve 23 bin 615 metreküp dolgu yapılacak. Köprü için 35 metre uzunluğunda 19 öngerilmeli kiriş ve 585 ton nervürlü demir kullanılacak. Zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında ise 21 metre uzunluğunda 78 adet dökme kazık işlemi uygulanacak.
Yol yapımında 6 bin 165 ton plent miks temel, 2 bin 400 ton bitümlü sıcak temel, 3 bin ton binder ve 1815 ton aşınma olmak üzere toplamda 13 bin 380 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.Proje kapsamında ayrıca 1550 metrekare parke ve 1260 metre bordür ile yaya kaldırımları, 630 metrelik yağmur suyu hattı ve 10 aydınlatma direğinin de yapılacağı kaydedildi.