Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

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Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen üreticiler, mevsimsel yağışların zamanında düşmesinin mercimek kalitesini ve tanelerin gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Tarla sahipleri, "Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir gelişme oldu. Yağışlar bereket getirdi. Şu an yaptığımız hasattan elde ettiğimiz ürünün hem kalitesinden hem de miktarından memnunuz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.