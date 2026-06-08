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GündemGarzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor
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Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

08.06.2026 - 11:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Siirt’in en önemli hububat ve baklagil üretim merkezi konumunda olan Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda, 2026 sezonu mercimek hasadına resmen başlandı. Sezon boyunca bölgede etkili olan düzenli ilkbahar yağışları toprağın verimliliğini maksimuma çıkarırken, tarlaya giren biçerdöverler hem yüksek kaliteli hem de yüksek tonajlı ürün kaldırmaya başladı. Bölge çiftçisi bu yıl son yılların en yüksek rekoltesini bekliyor.

1Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

Siirtli çiftçiler, 2026 sezonu mercimek hasadına başladı. Bölgenin tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda hummalı bir çalışma yürütülürken, sezon boyunca etkili olan yağışlar çiftçinin verim beklentisini yükseltti.

2Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

Siirt genelinde hububat ve baklagil üretiminde önemli bir yere sahip olan Garzan Ovası'nda mercimek hasadı için tarlaya giren üreticiler, biçerdöverlerin yardımıyla ürünlerini toplamaya başladı.

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3Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

Yağışlı geçen kış ve ilkbahar döneminin toprak verimliliğine olumlu yansıdığını belirten bölge çiftçileri, bu yılki rekolteden oldukça umutlu olduklarını ifade etti.

4Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen üreticiler, mevsimsel yağışların zamanında düşmesinin mercimek kalitesini ve tanelerin gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Tarla sahipleri, "Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir gelişme oldu. Yağışlar bereket getirdi. Şu an yaptığımız hasattan elde ettiğimiz ürünün hem kalitesinden hem de miktarından memnunuz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

5Garzan Ovası’nda büyük mercimek sezonu açıldı! Biçerdöverler ovaya indi: Hummalı mesai gece gündüz sürüyor

Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan mercimek hasadının önümüzdeki günlerde tüm hızıyla devam etmesi ve elde edilen ürünlerin çevre illerdeki pazarlara ulaştırılması bekleniyor.