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GalatasarayGalatasaray'da 2 sürpriz transfer! Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 2 sürpriz transfer! Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek
• 26 Mart 2022 - 07:34 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 2 sürpriz transfer! Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın listesinde bulunan 2 yıldız için bu sefer Burak Elmas ya da Luis Campos değil İspanyol teknik adam Domenec Torrent devreye girdi.

• 26 Mart 2022 - 07:34 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek
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Devre arasında Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Inaki Pena gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.

2Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Sezon sonunda yeniden Katalan ekibine dönmesi beklenen genç kaleci ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

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Takvim'in derlediği El Mundo Deportivo gazetesine göre Barcelona, Pena'yı 1 yıl daha Galatasaray'a kiralayabilir.

4Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Pena'nın oynayarak gelişmesini isteyen teknik direktör Xavi'nin kesin kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi.

5Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mirelam Pjanic için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

6Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

İtalyan ve İspanyol basınında geniş yer bulan Som I Serem FCB'nin haberine göre, bonservisi Barcelona'da bulunan 31 yaşındaki orta sahanın gelecek yılki durumu soruldu.

7Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede, Katalan ekibinden bu konuda bilgi alındığı bildirildi.

8Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Pjanic'in yeni sezondaki durumunu belirlemek isteyen Barça, menajeri Fali Ramadani ile bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra Galatasaray'a transfer konusunda bilgi verilecek.

9Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Teknik Direktör Domenec Torrent'in eski takımıyla ilişkilerini kullanarak transferde avantaj sağlaması bekleniyor.

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Ayrıca İnaki Pena transferi ve UEFA Avrupa Ligi eşleşmesinin ardından iki kulüp arasında gelişen ilişkilerin transferde önemli rol oynaması bekleniyor.

11Galatasarayda 2 sürpriz transfer Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

 

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Galatasaray'da 2 sürpriz transfer! Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek

Galatasaray'da 2 sürpriz transfer! Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek