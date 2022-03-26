• 26 Mart 2022 - 07:34 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da 2 sürpriz transfer! Bu sefer Burak Elmas veya Campos değil işi Torrent bitirecek
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın listesinde bulunan 2 yıldız için bu sefer Burak Elmas ya da Luis Campos değil İspanyol teknik adam Domenec Torrent devreye girdi.
• 26 Mart 2022 - 07:34 • Son Güncelleme:
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Devre arasında Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Inaki Pena gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.
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Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mirelam Pjanic için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.
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Pjanic'in yeni sezondaki durumunu belirlemek isteyen Barça, menajeri Fali Ramadani ile bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra Galatasaray'a transfer konusunda bilgi verilecek.
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