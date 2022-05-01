Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı! Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Torrent, son olarak, "Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." açıklamasını yaptı.