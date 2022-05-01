Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı! Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'la karşılaştı. 2 haftadır galip gelen sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u da devirerek seriyi sürdürmeyi hedefliyordu. Bu kez sağlam kayaya çarpan Galatasaray, Sivasspor karşısında büyük şok yaşadı. Rakibinin temposuna cevap vermekte zorlanan ev sahibi ekip sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maça yaşanan gergin anlar damga vurdu. Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Sivasspor yenilgisini değerlendirerek beklenmedik açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Maçın 10. dakikasında Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tek paslarla ceza alanına giren Galatasaray, Emre Kılınç'ın kale ağzına çevirdiği topta Gomis'in vuruşu filelerle buluştu.
SİVASSPOR’DA 4 DEĞİŞİKLİK
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 35'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muammer Yıldırım, Goutas, Camara, Ziya Erdal’ın yerine kadroda; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi’ye yer verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig'de Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Torrent, "Kulüp biz geldiğimizde boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde..." dedi.
"BİR GÜN İSTERSENİZ SİZE AÇIKLARIM..."
59 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 tane attı. O yüzden Galatasaray bu noktada. Şans eseri! Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız..." değerlendirmesinde bulundu.
Torrent, son olarak, "Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." açıklamasını yaptı.