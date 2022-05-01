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GalatasarayGalatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı! Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı! Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...
• 01 Mayıs 2022 - 23:41 • Son Güncelleme:

Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı! Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'la karşılaştı. 2 haftadır galip gelen sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u da devirerek seriyi sürdürmeyi hedefliyordu. Bu kez sağlam kayaya çarpan Galatasaray, Sivasspor karşısında büyük şok yaşadı. Rakibinin temposuna cevap vermekte zorlanan ev sahibi ekip sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maça yaşanan gergin anlar damga vurdu. Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Sivasspor yenilgisini değerlendirerek beklenmedik açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

• 01 Mayıs 2022 - 23:41 • Son Güncelleme:
1Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

2Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Maçın 10. dakikasında Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tek paslarla ceza alanına giren Galatasaray, Emre Kılınç'ın kale ağzına çevirdiği topta Gomis'in vuruşu filelerle buluştu.

3Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Gol sonrası Sivassporlu oyunculardan hakem Kadir Sağlam'a yoğun itirazlar vardı. Ancak golün VAR kontrolü sonrası hakem golü verdi.

4ORTAM GERİLDİ

ORTAM GERİLDİ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterdiğinde saha içerisindeki tansiyon bir anda yükseldi. Sacha Boey'in, Faycal Fajr'a yaptığı müdahale sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Boey ve Fajr sarı kart gördü.

5TAYLANDAN BÜYÜK HATA

TAYLAN'DAN BÜYÜK HATA!

Maçın 44. dakikasında Sivasspor'da Yatabare skora dengeyi getiren golü kaydetti. Maçta durum 1-1'e geldi. Deplasman ekibinde Uğur Çiftçi'nin üst üste ortaları sonrası Yatabare kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

6Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Golün oluşumundan önce Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı top sonrası Sivasspor tempoyu arttırmıştı...

7SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ

SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ!

Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Sivasspor'da Ulvestad skoru 2-1'e getiren golü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Faycal Fajr'ın ortasında kafalardan seken top Fredrik Ulvestad'ın önünde kaldı, Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

8Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Ulvestad, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a attı. Yapılan VAR kontrolü sonrası gol kararı geçerli, oyun santra ile tekrar başladı.

9GOMIS PENALTIDAN 2-2 YAPTI

GOMIS PENALTIDAN 2-2 YAPTI

Maçın 57. dakikasında Galatasaray, Sivasspor ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı.

10Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Kazanılan penaltıda topun başına Bafetimbi Gomis geldi ve 58. dakikada tecrübeli golcü topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda Gomis'in maçtaki 2. golü oldu.

11Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Karşılaşmanın 64. dakikasında Sivasspor, Ahmet Oğuz'un müthiş golüyle yeniden öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi.

12Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yapan Ahmet Oğuz, inanılmaz bir gol ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Bu golle Ahmet Oğuz, Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetmiş oldu.

13SİVASSPOR’DA 4 DEĞİŞİKLİK

SİVASSPOR’DA 4 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 35'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muammer Yıldırım, Goutas, Camara, Ziya Erdal’ın yerine kadroda; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi’ye yer verdi.

14SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

15Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Sarı kart sınırında bulunan Emre Kılınç gördüğü kart ile cezalı duruma düştü ve takımının gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

16Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig'de Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Torrent, "Kulüp biz geldiğimizde boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde..." dedi.

17Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Torrent, "Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı." dedi.

18BİR GÜN İSTERSENİZ SİZE AÇIKLARIM...

"BİR GÜN İSTERSENİZ SİZE AÇIKLARIM..."

59 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 tane attı. O yüzden Galatasaray bu noktada. Şans eseri! Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız..." değerlendirmesinde bulundu.

19Galatasaray-Sivasspor maçında ortalık karıştı Bu kadarını beklemiyordu, Domenec Torrent çılgına döndü: Çalışmak çok zor, mal kaçırır gibi...

Torrent, son olarak, "Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." açıklamasını yaptı.

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