FLAŞ GELİŞME! Ali Koç sezonu erken açtı! İşte ilk 'Yuvana hoş geldin' transferi
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden Ali Koç'un ilk sürpriz hamlesini gerçekleştirdiği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim işe '1' numaradan başlarken, Fenerbahçe'nin 2006 yılında alt yapısında forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fenerbahçe, ligde yakaladığı müthiş seriyle Galatasaray karşısına son derece formda çıkacak. Üstelik hiç eksik bulunmuyor. Dev maç öncesinde her şey son derece yolunda. Ancak hem İsmail Kartal, hem de yönetim işi sıkı tutuyor.
Takımı dev derbiye en iyi şekilde motive etmek için yönetim de kolları sıvadı. Bugün yapılacak son antrenmana Ali Koç ve kurmaylarının da katılacağı öğrenildi. Yönetim, idmanı izledikten sonra takımla yemekte bir araya gelmeyi planlıyor.
Böylece toplamda 47 binden fazla bilet satılmış oldu. Eğer komine kart sahipleri de derbide tribündeki yerlerini alırsa, Ülker Stadı, yarın kapalı gişe olacak. Sarı-Lacivertli oyuncular, ezeli rakiplerine karşı muhteşem bir atmosferde, muhteşem bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Yarınki Galatasaray mücadelesinde, bu sezon Ülker Stadı’ndaki seyirci rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
18 Mart'ta imza şov yapan ve Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan genç yeteneklerle sözleşme uzatan Ali Koç bir tek Berke Özer'e imza attıramamıştı. Avrupa hayallerinin olduğunu ve yurtdışına gideceğini söyleyen Berke Fenerbahçe'den ayrılırken, sarı laciverti yönetimin kalede eksilmesinin ardından atacağı adım merakla bekleniyordu.
Berke Özer'le yolların ayrılmasından sonra Altay Bayındır'a alternatif bir file bekçisi arayan Fenerbahçe'nin Ertuğrul Taşkıran'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2006 yılında sarı lacivertli kulübün kapısından giriş yapan 32 yaşındaki oyuncu 2015-16 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe deneyimi yaşarken, şu anda Kasımpaşa'da oynayan '1' numaranın 4,5 yıl aradan sonra yeniden sarı lacivertli formasına kavuşması dikkat çekti.