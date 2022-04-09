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FenerbahçeFLAŞ GELİŞME! Ali Koç sezonu erken açtı! İşte ilk 'Yuvana hoş geldin' transferi
HaberlerFenerbahçe Haberleri FLAŞ GELİŞME! Ali Koç sezonu erken açtı! İşte ilk 'Yuvana hoş geldin' transferi
• 09 Nisan 2022 - 14:49 • Son Güncelleme:

FLAŞ GELİŞME! Ali Koç sezonu erken açtı! İşte ilk 'Yuvana hoş geldin' transferi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden Ali Koç'un ilk sürpriz hamlesini gerçekleştirdiği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim işe '1' numaradan başlarken, Fenerbahçe'nin 2006 yılında alt yapısında forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaşmaya vardığı belirtildi.

• 09 Nisan 2022 - 14:49 • Son Güncelleme:
1FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi
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Fenerbahçe, ligde yakaladığı müthiş seriyle Galatasaray karşısına son derece formda çıkacak. Üstelik hiç eksik bulunmuyor. Dev maç öncesinde her şey son derece yolunda. Ancak hem İsmail Kartal, hem de yönetim işi sıkı tutuyor.

2FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

Futbolcuların en iyi şekilde motive edilmesi için kollar sıvandı. İsmail Kartal, hafta boyunca taktik konuşmalar kadar motivasyon toplantıları da yaptı.

3FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

“Galatasaray derbileri Fenerbahçe’nin bayramıdır” sözleriyle mücadelenin önemini anlatan tecrübeli teknik adam, rehavetin önüne geçmeye çalışıyor. Kartal, dünkü konuşmasında, “Galatasaray ligde kötü bir konumda olabilir.

4FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

Ancak derbiler, büyük takımların ayağa kalkma ve taraftarından özür dileme maçıdır. Bu nedenle dikkatli olacağız. Son düdüğe kadar savaşıp, taraftarımızın desteğinin karşılığını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Takımı dev derbiye en iyi şekilde motive etmek için yönetim de kolları sıvadı. Bugün yapılacak son antrenmana Ali Koç ve kurmaylarının da katılacağı öğrenildi. Yönetim, idmanı izledikten sonra takımla yemekte bir araya gelmeyi planlıyor.

6FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

Başkan Koç’un burada hem bir konuşma yapması hem de Galatasaray mücadelesine özel bir galibiyet primi açıklaması bekleniyor.

7FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

Futbolcular için en büyük motivasyon kaynaklarından biri de yarın Kadıköy’deki atmosfer olacak. Dün genel satışa sunulan yaklaşık 15 bin bilet 3 dakikada tükendi! Ardından deplasman tribünü de Sarı- Lacivertliler için açıldı.

8FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

Böylece toplamda 47 binden fazla bilet satılmış oldu. Eğer komine kart sahipleri de derbide tribündeki yerlerini alırsa, Ülker Stadı, yarın kapalı gişe olacak. Sarı-Lacivertli oyuncular, ezeli rakiplerine karşı muhteşem bir atmosferde, muhteşem bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Yarınki Galatasaray mücadelesinde, bu sezon Ülker Stadı’ndaki seyirci rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

9FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

18 Mart'ta imza şov yapan ve Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan genç yeteneklerle sözleşme uzatan Ali Koç bir tek Berke Özer'e imza attıramamıştı. Avrupa hayallerinin olduğunu ve yurtdışına gideceğini söyleyen Berke Fenerbahçe'den ayrılırken, sarı laciverti yönetimin kalede eksilmesinin ardından atacağı adım merakla bekleniyordu.

10FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

Berke Özer'le yolların ayrılmasından sonra Altay Bayındır'a alternatif bir file bekçisi arayan Fenerbahçe'nin Ertuğrul Taşkıran'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2006 yılında sarı lacivertli kulübün kapısından giriş yapan 32 yaşındaki oyuncu 2015-16 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe deneyimi yaşarken, şu anda Kasımpaşa'da oynayan '1' numaranın 4,5 yıl aradan sonra yeniden sarı lacivertli formasına kavuşması dikkat çekti.

11FLAŞ GELİŞME Ali Koç sezonu erken açtı İşte ilk Yuvana hoş geldin transferi

 

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