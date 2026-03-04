'Filozof Atakan'ı görenler tanıyamıyor! Atakan Kayalar: Tekrardan beraberiz
'Filozof Atakan' olarak bilinen Atakan Kayalar, sosyal medyada paylaştığı video ile yeniden gündem oldu. Atakan Kayalar'ın yaşadığı değişim herkesi şaşırttı. "Uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz' diyen Kayalar, sosyal medyada içerik üreteceğini duyurdu.
Henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan Atakan Kayalar, kendine özgü üslubu, yaşının çok ötesinde yaptığı yorumlar ve felsefi yaklaşımıyla dikkat çekmişti.
Atakan, kısa sürede 'Filozof Atakan' lakabıyla anılmaya başlanmıştı. "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok" sözleriyle de hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle de gündem olmuştu.
Yıllar sonra ortaya çıkan ve değişimiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, yakında içerik üretmeye başlayacağını duyurdu. 16 yaşındaki Kayalar, "Uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Sosyal medya üzerinden belirli içerikler üretmeyi planlıyorum" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında, o dönem 10 yaşında olan Atakan Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirmişti.