Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okudu.