Fatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dedi
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen tecrübeli orta saha Mario Lemina'nın Fatih Terim dipnotu bir hayli dikkat çekti. Şu anda kariyerine Nice'te devam eden Lemina tecrübeli teknik adam için 'Kariyerimin en iyi deneyimiydi' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina, Fransız basınına bir röportaj verirken, sarı-kırmızılı dönemine de değindi. İşte Lemina'nın açıklamalarından satır başları...
Röportajında, "Juventus'tan ayrılıp Southampton'a geldiğimde farklı bir boyut kazandığımı hissettim" diyen Gabonlu orta saha, "Çok daha yüksek bir statüyle geliyorum; güçlü hissediyorum. Ama yine de, bireysel düzeyde, yetenekli bir oyuncu olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ediyorum. Yeni geldiğimde takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi tam olarak düşünemiyordum." şeklinde konuştu.
"Ama sonunda, kariyerimin en iyi deneyimiydi. Orada bir teknik direktör Fatih Terim bana "Yeteneğini biliyoruz, kişiliğini bir kenara bırak, kendini takımın hizmetine ver"