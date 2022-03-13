Fatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dedi

Röportajında, "Juventus'tan ayrılıp Southampton'a geldiğimde farklı bir boyut kazandığımı hissettim" diyen Gabonlu orta saha, "Çok daha yüksek bir statüyle geliyorum; güçlü hissediyorum. Ama yine de, bireysel düzeyde, yetenekli bir oyuncu olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ediyorum. Yeni geldiğimde takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi tam olarak düşünemiyordum." şeklinde konuştu.