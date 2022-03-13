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GalatasarayFatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dedi
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dedi
• 13 Mart 2022 - 12:59 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dedi

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen tecrübeli orta saha Mario Lemina'nın Fatih Terim dipnotu bir hayli dikkat çekti. Şu anda kariyerine Nice'te devam eden Lemina tecrübeli teknik adam için 'Kariyerimin en iyi deneyimiydi' ifadelerini kullandı.

• 13 Mart 2022 - 12:59 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimle olan konuşmasını açıkladı Galatasarayda durumum değişti dedi
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Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina, Fransız basınına bir röportaj verirken, sarı-kırmızılı dönemine de değindi. İşte Lemina'nın açıklamalarından satır başları...

2Fatih Terimle olan konuşmasını açıkladı Galatasarayda durumum değişti dedi

Röportajında, "Juventus'tan ayrılıp Southampton'a geldiğimde farklı bir boyut kazandığımı hissettim" diyen Gabonlu orta saha, "Çok daha yüksek bir statüyle geliyorum; güçlü hissediyorum. Ama yine de, bireysel düzeyde, yetenekli bir oyuncu olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ediyorum. Yeni geldiğimde takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi tam olarak düşünemiyordum." şeklinde konuştu.

3Fatih Terimle olan konuşmasını açıkladı Galatasarayda durumum değişti dedi

"Southampton'dan Galatasaray'a geçtiğimde bu durum değişti. 25 yaşında Türkiye'ye gittiğinizde kendinize doğru seçimi yapıp yapmadığınızı soruyorsunuz."

4Fatih Terimle olan konuşmasını açıkladı Galatasarayda durumum değişti dedi

"Ama sonunda, kariyerimin en iyi deneyimiydi. Orada bir teknik direktör Fatih Terim bana "Yeteneğini biliyoruz, kişiliğini bir kenara bırak, kendini takımın hizmetine ver"

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"Bu fikri kafama koydu. Olduğum oyuncuyu tamamen değiştirdi. Daha önce, top sürmeyi veya topla çizgileri kırmaya çalışmayı daha çok düşündüm. Bugün, artık yapmak istediğim şey bu değil."

6Fatih Terimle olan konuşmasını açıkladı Galatasarayda durumum değişti dedi

28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kiralık döneminde 28 maçta forma giyerken, bir kez fileleri havalandırmıştı.

7Fatih Terimle olan konuşmasını açıkladı Galatasarayda durumum değişti dedi

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