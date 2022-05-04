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FenerbahçeFatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı! F.Bahçe'den flaş transfer
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı! F.Bahçe'den flaş transfer
• 04 Mayıs 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:

Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı! F.Bahçe'den flaş transfer

Berke Özer'le yollarını ayırdıktan sonra Altay Bayındır'a alternatif bir kaleci arayan Fenerbahçe'nin Ertuğrul Taşkıran haricinde Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisiyle ilgilendiği ortaya çıktı. İşte Ali Koç'un görüşmelere başladığı o eldiven...

• 04 Mayıs 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer
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Küme düştükten sonra prestij mücadelesi veren sarı-kırmızılı takımda kalesinde 7 gol gören Boşnak kaleci Kenan Piric'in yerine Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında genç file bekçisi Arda Özçimen'in eldivenleri devralacağı ifade edildi. 20 yaşında ve 1.94 boyundaki Arda, önceki hafta Gazintap FK deplasmanında 90 dakika görev almıştı.

2Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Göztepe'de iyileşen Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Hafif sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyen Arslanagic bu hafta formasına kavuşacak.

3Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Son olarak yedek soyunan sol bek Berkan Emir'in de 11'de şans bulması bekleniyor. Göztepe'de U17 ve U19 takımlarında forma giyen gençlerin de kadroda yer alacağı bildirildi. İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki Furkan Malak ve 18 yaşındaki Efe Can Saçıkara, Rizespor önünde ilk Süper Lig maçlarına çıktı.

4Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Göztepe'nin devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Aytaç Kara, formaya hasret kaldı.

5Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Son olarak İttifak Holding Konyaspor deplasmanında ilk 11'de yer alan Aytaç, son 4 maçta kadroya alınmadı. Hafif sakatlığını atlatan ve antrenmanlarda takımla çalışan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

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Göztepe'de taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can EğribayatFenerbahçe'nin istediği iddia edildi. Kaleci Berke Özer'le yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı almayı düşündüğü ileri sürüldü. Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi.

7Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Son yıllarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda ilk olarak bu bölgedeki sorunu çözmek istiyor.

8Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler çok sayıda futbolcuyu gündemine alırken, listeye son olarak Ben Brereton Diaz ismi eklenmişti.

9Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Fenerbahçe yönetimi, İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Şilili futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

10Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Diaz'ın, Blackburn'ün Premier Lig'e yükselme şansını kaybetmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

11Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Diaz'ın ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcunun menajerlik şirketiyle masaya oturma kararı aldı.

12Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan da çok sayıda talibin olduğu ifade ediliyor.

13Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

18 Nisan 1999 tarihinde İngiltere'de doğan ama aslen Şilili olan Ben Brereton Diaz, futbola Manchester United altyapısında başladı.

14Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Daha sonra sırasıyla Stoke City ve Nottingham Forest'ta oynayan Diaz, 2019 yılında 8,3 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'tan Blackburn'e transfer oldu.

15Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Blackburn Rovers formasıyla 36 lig maçında 21 gol kaydetti.

16Fatih Terim 1 yıl uğraştı Ali Koç 1 haftada görüşmelere başladı F.Bahçeden flaş transfer

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