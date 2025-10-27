Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için harekete geçildi! 21 tonluk beton bloklar dökülüyor

1

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonların döküm işlemi sürüyor.Yaklaşık iki yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü.Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek Faroz limanı için yaklaşık 400 milyon TL'lik ödenek sağlayıp limanı dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışmalara başlandı. Limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken çalışmaların önümüzdeki kış tamamlanması hedefleniyor.