Eylül ayında 50 santime ulaştı! Rize'de kar kış yükleniyor

1

Meteoroloji verilerine göre, son yılların en erken ve en yoğun Eylül ayı kar yağışlarından biri yaşandı. Kaçkar Dağları’nın yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, bugün öğle saatlerine kadar aralıksız sürdü. Koçdüzü Yaylası’nın beyaza bürünmesi hem yaylacılar hem de doğa tutkunları için eşsiz bir görüntü oluşturdu.