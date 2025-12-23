Evliya Çelebi müjdesini vermişti! Muğla'nın yaylasında görüldü
23.12.2025 - 12:06Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yoğun sis, Karabağlar Yaylası'nda masal diyarını andıran görüntüler ortaya çıkardı.
Alışılmışın aksine "çıkılan değil, inilen yayla" olarak bilinen Karabağlar, bembeyaz sis örtüsüyle kaplanarak fotoğraf tutkunlarına kartpostallık kareler sundu.
Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"sinde "İrem Bağları" olarak nitelendirdiği yayla, sabahın erken saatlerinde çöken sisle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.
Dev çınar ağaçlarının, tarihi kahvehanelerin ve taş duvarların arasından süzülen sis bulutları, bölgeyi sessiz ve huzurlu bir atmosferle kapladı.
