Evinin bir odasını müzeye çevirdi! Herkes görmek için evine akın ediyor: Fiyatları 2 bin ila 60 bin arası değişiyor
Kaynak : İHA
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Süleyman Yolcu, evinin bir odasını 400 parçalık antika koleksiyonuyla mini müzeye dönüştürdü. Fiyatları 2 bin ila 60 bin lira arasında değişen pek çok eserin yer aldığı koleksiyon, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Süleyman Yolcu, evinin bir odasında eski antika eşyalarla adeta küçük bir müze oluşturdu. 2024 yılında kalp krizi geçiren ve akabinde anjiyo olan Süleyman Yolcu’nun istirahat süresinde sanal alemde antika eşyaların satıldığı mezatlar ilgisini çekmeye başladı ve kendisini bambaşka bir dünyanın içinde buldu.
Zamanla bir tutkuya dönüşen antika merakı ikamet ettiği Yenidoğan Mahallesinde kendisini en ilgi gören isimlerinden biri haline getirdi. Eski eşya alımına birkaç ürünle başladığını söyleyen Süleyman Yolcu, "İlk zamanlarda her hoşuma gideni alıyordum. Ancak bu işi öğrenmeye başladığımda ilk aldığım ürünleri elden çıkarıp daha seçici davranmaya başladım. Şu an elimde 400’ye yakın eser var. İnsan antika işine başladı mı bırakamıyor.
Elimde Osmanlı döneminden, Fransa’dan, Almanya’dan, İran’dan, Afrika’dan ürünler var. Osmanlı döneminden kalma kılıçlar, İran semaveri, nostaljik radyolar, gemici gaz lambası, Afrika’dan gelme tek parça ağaçtan yapılma kaplumbağa, çok eski ağaçtan oyma terazi ve daha birçok eşya var. Koleksiyonumda değeri 2 bin ila 60 bin lira arasında değişen ürünler var" dedi.
Evinin bir odasını mini müze haline getirdiğini ifade eden Yolcu, "Biriktirdiğim eski eşyaların görüntülerini eşimle birlikte sosyal medyada paylaşıyoruz. Bunu gören arkadaşlar, komşular ve tanımadığım kişiler eski eşyaları görmek için evime ziyarete geliyorlar. Fotoğraf çekip çayımızı, kahvemizi içiyorlar. Gelip görmek isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.