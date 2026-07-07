Evinin bahçesine kurduğu sistem sosyal medyayı salladı! Görmek isteyenler oraya akın ediyor

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"Sıcaklık 40 dereceyi buluyor ve normalde klimanın altından çıkmak mümkün olmuyor" diyen Eyüp Hançer, "Bu bahçeyi eşimle birlikte yaklaşık 3 yıldır emek vererek tasarlıyoruz. Küçük bir alanla başladık, zamanla her gün üzerine bir şeyler ekleyerek bugünkü haline getirdik. Yaz aylarında bölgemizde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Hava hem çok sıcak hem de oldukça nemli oluyor. Bazı günler sıcaklık 40 dereceyi buluyor ve normalde klimanın altından çıkmak mümkün olmuyor. Bu nedenle bahçemize serinleme sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde bahçede çok daha rahat oturabiliyoruz. Ortamın sıcaklığını ve nemini ciddi şekilde düşürüyor.