Evde otururken kendi işlerinin patronu oldular! Düzceli kadınlar kazançlarını katladılar
Kaynak : AA
Kadınlar için yeni bir dönem başladı: Üreten, yöneten, kazanan kadınlar Düzce’de sahnede. Devlet desteğiyle kurulan merkez, girişimciliğin kapılarını araladı. Artık kadınlar kendi işini kuruyor, kendi geleceğini yazıyor.
Düzce'de yaklaşık 4 yıl önce devlet desteğiyle kurulan Kadın Emeği Merkezi sayesinde girişimci kadınlar kendi işini kuruyor.Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresince 2021 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayata geçirilen merkez, aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen girişimci kadınları keşfederek iş sahibi olmalarının yolunu açıyor.Yolları merkezde kesişen kadınlar, kendilerine ayrı ayrı tahsis edilen iş yerlerinde, gıdadan tekstile, takı, hediyelik eşya, ahşap ve dekoratif ürün tasarımından çini, mandala, rölyef ve filografi sanatına kadar birçok alanda hünerlerini sergiliyor.Girişimci kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri dayanışma içerisinde hem merkez bünyesinde kurulan pazarda hem de tanıtım organizasyonları, sosyal medya ve e-ticaret platformlarından pazarlıyor.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA muhabirine, merkezin, kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini geliştirmek, güçlendirmek ve sürdürülebilir yapıya kavuşturmak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Kadınların üretim gücünü ortaya koymalarına, ekonomik hayatta daha görünür olmalarına ve kendi işlerini kurmalarına destek oluyoruz." dedi.İl genelinde yetenekleri keşfedilen kadınların merkezde güçlerini birleştirerek üretime güç kattıklarını dile getiren Aslan, "Merkezimizde 31 kadın girişimci ve 3 kadın kooperatifi aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulduğumuz günden bu yana toplamda 42 girişimciye ev sahipliği yaptık. Merkezden ayrılarak kendi işini kuran 5 girişimcimize ise organizasyonlarımızda yer vermeye ve teknik anlamda destek sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Aslan, merkezde girişimci kadınlara sağlanan desteklerden bahsederek, şöyle devam etti:"En büyük önceliğimiz kadınların ihtiyaçlarına cevap vermek. Bu kapsamda fotoğrafçılık, İngilizce, hijyen, ilk yardım, sosyal medya gibi birçok alanda eğitimler düzenliyoruz. Özel İdare Kanunu'nda bulunan mikro kredinin, nakdi yerine ayni uygulanmasının ilk örneğini Düzce'de geliştirdik. Bu noktada müstakil çalışma yönetmeliği ortaya koyduk, hukuki zemine oturttuk ve Türkiye'de örnek olacak bu uygulamayı Kadın Emeği Merkezi'nde hayata geçirdik. Bunun yanında kreş hizmetimiz ve sağlık ocağına erişim noktasında desteklerimiz bulunuyor. Kadın girişimciler, işlerini büyütmek, yeni yatırımlar yapmak ve üretim kapasitelerini artırmak için KOSGEB'in sağladığı desteklerden de faydalanabilmektedir. Kadınlarımız işlerini büyütürken sosyal desteklerden de yararlanabiliyor."
Merkezden ayrılıp ticaret hayatına kendi ayakları üzerinde devam eden girişimci kadınların hemcinslerine ilham veren birer rol model olduğuna dikkati çeken Aslan, kadınların işlerini büyütüp kendi markalarını oluşturmalarının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.Aslan, merkezde aynı zamanda güçlü dayanışma örneği olduğunu anlatarak, "Kadınlar birbirinden öğreniyor, birlikte büyüyor. Biz burada olmayı ayrıcalık olarak görüyoruz çünkü burada kadın emeği hem değer buluyor hem de görünür kılınıyor. Hedefimiz daha fazla kadına ulaşmak ve kadın girişimciliğini daha da güçlendirmek. Özellikle sosyal medyayı etkin kullanarak görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra yeni eğitim programları, ortak projeler ve yeni tanıtım organizasyonlarıyla merkezimizin etkinliğini büyütmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Merkezdeki iş yerinde yaklaşık 4 yıldır ahşap işlemeciliği yapan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nagihan Şahin de merkezin kendilerini geliştirme imkanı sunduğunu belirterek, üretimde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.KOSGEB desteğiyle lazer kesim makinesi de aldığını ifade eden Şahin, "Kendi imalatımı yapıyorum. E-ticaret üzerinden de 4 platformda satışlarımı gerçekleştiriyorum." dedi.40 yaşındaki Sümeyra Adak ise Düzce Belediyesinin BELMEK kurslarına katılıp ustalık belgesi aldıktan sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle Kadın Emeği Merkezi ile tanıştığını anlatarak, burada yaklaşık 40 gün önce kendisine tahsis edilen iş yerinde pastane işletmeciliği yaptığını söyledi.