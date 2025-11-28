Evde otururken kendi işlerinin patronu oldular! Düzceli kadınlar kazançlarını katladılar

4

Merkezden ayrılıp ticaret hayatına kendi ayakları üzerinde devam eden girişimci kadınların hemcinslerine ilham veren birer rol model olduğuna dikkati çeken Aslan, kadınların işlerini büyütüp kendi markalarını oluşturmalarının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.Aslan, merkezde aynı zamanda güçlü dayanışma örneği olduğunu anlatarak, "Kadınlar birbirinden öğreniyor, birlikte büyüyor. Biz burada olmayı ayrıcalık olarak görüyoruz çünkü burada kadın emeği hem değer buluyor hem de görünür kılınıyor. Hedefimiz daha fazla kadına ulaşmak ve kadın girişimciliğini daha da güçlendirmek. Özellikle sosyal medyayı etkin kullanarak görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra yeni eğitim programları, ortak projeler ve yeni tanıtım organizasyonlarıyla merkezimizin etkinliğini büyütmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.