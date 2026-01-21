Evde otururken büyük şok yaşadılar! 'Deprem oluyor sandık, saniyelerle kurtulduk'
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 5 kişilik bir aile ölümden kıl payı döndü. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, evin üzerine büyük bir gürültüyle yuvarlandı. Aile saniyelerle ölümden kurtuldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu.
Yürekleri ağza getiren olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre meydana gelen heyelanda kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, yamacın hemen altındaki bir evin üzerine yuvarlandı.
Kayaların isabet ettiği evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, duvarlar kağıt gibi parçalandı. Olay esnasında içerde bulunan 5 kişilik aile, gürültüyü fark ederek kendilerini son anda dışarı atmayı başardı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ev kullanılamaz hale geldi.
15 günden bu yana evde kalmadıklarını elbise ve kıyafet almak için eve geldiklerini kaydeden Esma Gezme, "Çocuklarla birlikte evden elbise ve kıyafet aldığımız sırada heyelan yaşandı. Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yetkililerden yardım bekliyorum çünkü bu karda kışta açıkta kaldık. Lütfen bize yardım etsinler" dedi.
Heyelan sonrası yetkililer heyelanın yaşandığı yere giderek hem olay yerinde inceleme yaptı hem de aile bireyleri ve mahalle sakinleri ile konuşup bilgi alışverişinde bulundu. Mahalle sakinleri benzer bir durumun tekrarlanmaması için yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli istinat çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.