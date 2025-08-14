Evde oturmak yerine aranan bir yer oldu! Sivas'taki bu atölye, kadınların hayatını değiştirdi

6

Ev ekonomisine destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Ekşi, "Burada ki ortamımız kadınların evlerde yaptıkları gün ortamı gibi. Burada kadınlar hem bir şeyler öğreniyorlar hem de kendi paralarını kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kadınlar kendi ördüklerini satıyorlar sipariş alıyorlar. Kadınların kendi kazandıkları paralarını harcamaları çok hoşlarına gidiyor mutlu oluyorlar. Artık evleri gezip oturmak yerine burası kadınlar için daha çok aranan bir yer oldu. Şuan yaz sezonu olduğu için herkesin misafirleri falan geliyor yoksa biz burada gelen kişi sayısını fazlasıyla geçiriyoruz" şeklinde konuştu.