EVALI (e-cigarette and vaping use associated lung injury), elektronik sigara kullanımıyla ilişkili bir akciğer hasarı. ‘Buhar’ adı verilen yeni nesil tütün ürünlerinin solunmasına bağlı olarak gelişiyor. Peki, EVALI hastalığı belirtileri neler, Elektronik Sigara Hastalığı (EVALI) nedir?