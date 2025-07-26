Ev hanımı evden çıkmadan yaptı! Çöp sayesinde çeyrek altın kazandı, herkesin evinde var

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Erdemli Belediyesinin bu projesini duyunca bir gelip şansımı denemek istedim. Bütün ev hanımlarına da bunu tavsiye ediyorum. Balkonlarında ya da odalarının bir köşesinde poşetlerine ayrı ayrı koysunlar. Bu geri dönüşüme getirsinler. Ben kazanmam demeyin, ben kazandım, siz de kazanabilirsiniz. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi, çok büyük bir tesadüf oldu benim için de. Bir anda beni arayıp bana kazandığımı söyledikleri zaman ben çok şaşırdım. Çünkü herkes katılacağı için ben kazanmam diye düşünmüştüm ama kazandım oldu" ifadelerini kullandı.