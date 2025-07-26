Ev hanımı evden çıkmadan yaptı! Çöp sayesinde çeyrek altın kazandı, herkesin evinde var
Mersin'de ev hanımı başarıp kendine gelir kapısı yarattı. Evinden adım atmadan, kendini yormadan yaptı. Evindeki çöpler sayesinde çeyrek altın sahibi oldu. Herkesin evinde bulunuyor. Çöpe atan çok üzülür.
Mersin’in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan "Atığını Getir, Altınını Götür" kampanyasına katılan Zehra Doğan, en çok puan toplayarak çeyrek altın kazandı. Kampanya, geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyor.
Erdemli Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, geri dönüştürülebilen atıkların toplanmasına yönelik. Katılımcılar, kağıt, plastik, cam, metal, kıyafet, pil gibi atıkları getirerek, belirlenen puanlama sistemine göre ödüller kazanıyor. En fazla puanı toplayan ise çeyrek altın ile ödüllendiriliyor. Proje, vatandaşları hem çevreye duyarlı olmaya hem de ekonomiye katkıda bulunmaya teşvik ediyor.
İlk ayağı büyük ilgi gören kampanyanın kazananı Zehra Doğan oldu. 3 çocuk annesi ev hanımı Zehra Doğan, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından çeyrek altın ve çevreci sertifika ile ödüllendirildi. Doğan, geri dönüşüm bilinciyle atıkları ayırarak kampanyaya katıldığını ve beklemediği bir ödül kazandığını ifade etti.
Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kampanyanın amacının çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Kara, "Yaklaşık bir ay önce ‘Atığını Getir, Altınını Götür’ kampanyasını başlatmıştık. Bugün de ilk hediyemizi vatandaşımızla paylaştık, kendisine takdim ettik. Tabii bu kampanyada amacımız çevre bilincini kazandırmak, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir kampanyaydı. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi vardı. Vatandaşlarımızdan yine aynı bilinçle bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Ev hanımlarının da yoğun bir ilgisi vardı kampanyamıza" dedi.
Altın kazanmayı beklemediğiniz belirten Zehra Doğan ise "Ev hanımıyım, 3 çocuk annesiyim. Erdemli Belediyesinin bu projesini sosyal medya hesabından duydum ve katılıp şansımı deneyeyim dedim. Zaten böyle şeylere duyarlı bir vatandaştım. Yağlarımı, camlarımı, kağıtlarımı sürekli birbirinden ayıran bir insandım.
Erdemli Belediyesinin bu projesini duyunca bir gelip şansımı denemek istedim. Bütün ev hanımlarına da bunu tavsiye ediyorum. Balkonlarında ya da odalarının bir köşesinde poşetlerine ayrı ayrı koysunlar. Bu geri dönüşüme getirsinler. Ben kazanmam demeyin, ben kazandım, siz de kazanabilirsiniz. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi, çok büyük bir tesadüf oldu benim için de. Bir anda beni arayıp bana kazandığımı söyledikleri zaman ben çok şaşırdım. Çünkü herkes katılacağı için ben kazanmam diye düşünmüştüm ama kazandım oldu" ifadelerini kullandı.