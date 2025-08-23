Ev hanımı evden çıkmadan para kazanmanın yöntemini buldu! Tanesi 250 TL'den her yere gönderiyor

6

Paçayı yeni yeni tanıtmaya başlıyorum ama şırdan, mumbar, içli köfte, mantı gibi her çeşit ürünü çıkarıyorum. Üstelik piyasanın çok çok altında satıyorum. Mesela ben mumbarın porsiyonunu 250 TL’ye veriyorum; şu anda dışarıda 400 TL’ye yakın. Paça da aynı şekilde. Ben 250-300 TL’den veriyorum, piyasada ise çok daha yüksek. Bir işletmem olmadığı için kendi mutfağımda yapıyorum. Kira vermiyorum, işçi çalıştırmıyorum. Kendi emeğimle yaptığım için uyguna satıyorum. Bu şekilde devam ederse de memnunum, çok şükür. Yine de dükkan açmayı çok isterim. İnşallah ileride yapacağım. Bir hayalim var ve o hayali gerçekleştirmek gibi bir amacım var inşallah" ifadelerini kullandı.