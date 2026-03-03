Eskiden yakacak olarak kullanılıyordu, şimdi değeri 500 TL'ye kadar çıktı! Pazarda kapış kapış satılıyor

3

Evinin bir odasını atölye haline getirdiğini kaydeden 34 yaşındaki Musa Bozkurt, "Yöremizde çok miktarda zeytin ağacı bulunmaktadır. Zeytinde budama sırasında kesilen dallar odun olarak kullanılıyordu. Son zamanlarda biz bunlardan mutfak gereçleri yapmaya başladık. Zeytin odunlarından kaşık, kepçe ıspatula, havan ve kesme tahtası gibi mutfak araçları yapıyoruz. Bunlar bakteri barındırmadığı için de çok tutuluyor. Eskiden bunları odun yapıyorduk. Şimdilerde zeytin odunu da bu mutfak gereçleri nedeniyle değerlendi. Ben Edremit Körfezindeki pazarlarda bunları satıyorum. Mutfak gereçlerini 50 lira ile 500 lira arasında fiyatlarla satıyoruz. İşimi severek yapıyorum" dedi.