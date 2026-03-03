Eskiden yakacak olarak kullanılıyordu, şimdi değeri 500 TL'ye kadar çıktı! Pazarda kapış kapış satılıyor
Balıkesir ve İzmir çevresinde budanan zeytin dalları, genç usta Musa Bozkurt'un elinde doğal mutfak gereçlerine dönüşüyor. Eskiden sadece yakacak olarak görülen bu odunlar, şimdilerde işlenerek 500 TL’ye varan fiyatlarla pazarların en çok aranan ürünleri arasına girdi.
Eski yıllarda yakacak olarak kullanılan zeytin odunları maharetli ellerde mutfak gereçlerine dönüşüyor. Balıkesir'de Burhaniye Pazarında mutfak gereçleri satan Musa Bozkurt, zeytin odunlarının bakteri barındırmamasının, bu ürünlere ilgiyi artırdığını söyledi. Burhaniye Pazarında zeytin ağaçlarından yapılan mutfak gereçleri ilgi gördü.
İzmir'in Bergama İlçesine bağlı Oruçlar Mahallesinde oturan Musa Bozkurt'un zeytin ağaçlarından hazırladığı mutfak gereçleri ilgi gördü. Edremit Körfezindeki pazarlara gittiğini kaydeden Musa Bozkurt, zeytin ağacının bakteri barındırmadığını söyledi.
Evinin bir odasını atölye haline getirdiğini kaydeden 34 yaşındaki Musa Bozkurt, "Yöremizde çok miktarda zeytin ağacı bulunmaktadır. Zeytinde budama sırasında kesilen dallar odun olarak kullanılıyordu. Son zamanlarda biz bunlardan mutfak gereçleri yapmaya başladık. Zeytin odunlarından kaşık, kepçe ıspatula, havan ve kesme tahtası gibi mutfak araçları yapıyoruz. Bunlar bakteri barındırmadığı için de çok tutuluyor. Eskiden bunları odun yapıyorduk. Şimdilerde zeytin odunu da bu mutfak gereçleri nedeniyle değerlendi. Ben Edremit Körfezindeki pazarlarda bunları satıyorum. Mutfak gereçlerini 50 lira ile 500 lira arasında fiyatlarla satıyoruz. İşimi severek yapıyorum" dedi.