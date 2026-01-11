Eski kocanın kamyon planı Nuray Dilmaç'ı ölüme götürdü! Korkunç baba oğul diyaloğu: Oğlu cesedi çuvala koydu

3





2 İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA 9 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI



Polisin yaptığı çalışmaların ardından İzmir ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda Dursun D. (47) ile oğlu Eren D., Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharemm S. gözaltına alındı.



POLİS CİNAYET PLANINI ORTAYA ÇIKARDI



Olayla ilgili yapılan çalışmadan edinilen bilgiye göre Dursun D.'nin ailesi, Nuriye Dilmaç'ın boşandıktan sonra uygunsuz bir hayat sürdüğünü iddia ederek ölüm kararını verdi. Polis ekipleri cinayet için Dursun D.'nin yaptığı planı da ortaya çıkardı. Cinayet için arkadaşından yardım isteyen Dursun D.'nin başka bir hat alarak eski eşiyle başka biriymiş gibi mesajla görüştüğü öğrenildi. Ancak yine iddiaya göre 'kadının kamerayı aç ya da fotoğraf gönder' istekleri üzerine Dursun D.'nin telefonu arkadaşı Muharrem S.'nin yanına götürerek eski eşiyle konuşması ve onu buluşmaya ikna etmesini istediği öğrenildi.