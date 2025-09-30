Eşi eleman bulamadı, kendisi 2 yılda usta oldu: Antalya'da sanayiye kadın eli değdi

3

Yaptığı işi öğrenirken ilk başlarda zorlandığını ama öğrenip şu an çok iyi eleman olduğunu anlatan Selver Mumcu, "Bu işi 2 yıldır eşimle beraber yapıyoruz. Eşim eleman arıyordu. Ben yardımcı olurum dedim ve beraber çalışmaya başladık. Görenler çok mutlu oluyor. 'Bayan çalıyor' diye şaşırıyorlar hem de çok seviniyorlar. Müşteriler için de iyi oluyor. Eşimle bu işi yapmak güzel oluyor. Stres yok çünkü. Yaptığım işten mutluyum. Evlere sineklik teli montajı yapıyoruz. Bu işi ilk öğrenirken zorlandım ama şu an çok iyi yapıyorum. Çok da iyi eleman oldum. 2 çocuğum var onlarda bu işi yapmama çok sevindiler. Yazın üniversitede okuyan oğlum da bize yardım ediyor. Aile şirketi gibi oluyoruz" diye konuştu.