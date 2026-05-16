Erzurumlu bilim insanları bakterilerden doğal boya üretti: 2 bin yıllık motifler mikrobiyal pigmentlerle dokundu!

Bakterilerden renk üretiminin önemli bir çalışma olduğunu belirten Eroğlu, "Doğal, çevresel ve yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç duyulan günümüzde önemli bir çalışma yaptık. Kimyasal boyaların zararlarını önlemek, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen yeni yollar geliştirmek amacıyla bu projeyi yürüttük. Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş hocamızla birlikte hem bilimsel hem de sanatsal yönü olan bir çalışma gerçekleştirdik. Bakterilerden pigmentler üretildi, çeşitli testlerden geçirildi. Elde edilen boyalarla renklendirdiğimiz yünleri halı dokumada kullandık. Doğa içerisinde herhangi bir zararı olmayan, sağlıklı ve çevre dostu üretimler yapmayı amaçladık" dedi.