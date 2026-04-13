Erzurum'da miras kaldı: Atadan kalma yöntem kullanıldı

Gaziantep Keklik Severler Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Arı, keklik yetiştiriciliğinin geçmişten gelen bir alışkanlık olduğunu belirterek, "Atadan dededen gelen bir gelenekle baskın keklik yetiştirip doğada envanter avı yapıyoruz. Yakaladığımız kekliklerin yaşını, türünü ve ötüş özelliklerini inceleyerek sınıflandırıyoruz. Daha sonra ayaklarına numaralı plastik halka takıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz ve büyük bir haz alıyoruz" dedi.Bölgede bir hafta süren çalışmalar kapsamında, avlağa açık sahalarda kekliklerin türleri ve ötüş çeşitlilikleri incelenerek sınıflandırmaları yapıldı. Yetkililer, elde edilen verilerin bölgedeki keklik popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.