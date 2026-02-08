Erzurum'da kar yağışı kent merkezinde etkili oluyor
08.02.2026 - 00:54
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışıyla kent merkezi ve tarihi yapılar yeniden beyaza büründü.
Kentte gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında dışarı çıkarak eğlendi.
Beyaza bürünen kentteki Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi dron ile görüntülendi.
