Erzurum'da ekipleri alarma geçiren ihbar

4

'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'



Bu arada kent merkezinde yaşanan doğalgaz kesintileriyle ilgili Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yazılı bir açıklama yaptı. Kesintinin işyerlerinde büyük bir mağduriyete sebep olduğunu ifade eden Oral, açıklamasında şunları dile getirdi: