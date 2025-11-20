Erzurum dünya mutfağına hediye etti: Kilosu 500 lira, ünlü şefler vazgeçemiyor

2

Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip İspir fasulyesi, hem kalite hem de lezzet bakımından rakip tanımıyor. Her yıl yüzlerce ton üretimi yapılan İspir fasulyesi, kilosu 350 ile 500 lira arasında alıcı buluyor.